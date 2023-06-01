ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。グループリーグを２位（５勝１分２敗／勝点16）で突破した神戸は、ラウンド16でFCソウル（韓国）に２戦合計３−１で勝利。元ブラジル代表FWのロベルト・フィルミーノら実力者を擁する