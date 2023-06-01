千葉県の観光名所「養老渓谷」で、デジタル技術と自然を融合させた野外アート展が始まります。千葉・大多喜町の「養老渓谷」では16日、アート集団「チームラボ」による野外アート展が報道公開されました。アート展は17日から5月24日まで開催され、地層の岩肌や川の水面に光と音で幻想的な空間を生み出す作品など、テクノロジーと自然を融合させた10作品が春の夜を彩ります。千葉県は温泉郷としても知られる養老渓谷を、滞在型観光