元陸上幕僚長の岩田清文氏と明海大教授の小谷哲男氏が１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、パキスタンが仲介する米国とイランの戦闘終結に向けた協議について議論した。岩田氏は「パキスタンには、イラン情勢が正常化しないと自国の治安に影響しかねないという思いがある」として、仲介役を買って出た背景を解説した。小谷氏は「パキスタンはイランの革命防衛隊とパイプを持っている。米国のトランプ政権は革命防衛