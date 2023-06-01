自民党の麻生副総裁は16日、皇族数の確保策に関して「死活的な課題だ」と述べた上で、「今国会中に皇室典範の改正を実現することが何よりも求められている」との考えを示した。皇族数の確保策を巡っては、15日に衆参両院の全党派による会議が約1年ぶりに開催され、麻生氏は自民党の代表として出席していた。これについて麻生氏は、自身が率いる派閥の16日の会合で、安定的な皇位継承や皇族数の確保策に関し「死活的な課題だ」と述