「苦しい場面もたくさんありました」――。彼氏の裏切りや妊娠を経て成長していくヒロインを演じた佐々木美玲が、主演ドラマのイベントで役との共通点や撮影時の心境を語った。佐々木美玲○元日向坂46・佐々木美玲「似ている点もすごくたくさんあった」佐々木は15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59〜)の第1話先行上映&トークイベントに森次政裕(超特急)、和