ボートレース住之江の「第４４回全国地区選抜戦」が１６日に開幕した。西丸敦基（２３＝香川）は初日３Ｒ、インから手堅く先マイ、バックで後続を突き離し１着。「体感は良かったです。進んでいる感じはありました。出足が良さそうで直線も若干余裕はありそう。昼ならチルト０・５度で良さそうだけど、夜は回り過ぎると思うので試運転してチルトは考えます」と感触も上々だ。今年１月の鳴門で初Ｖを達成。２０２６年後期適用