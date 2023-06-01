元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、旅ショットを公開した。希空は１６日、自身のインスタグラムを更新。「石垣島ハンバーガー食べて鍾乳洞行ってカヤック乗って海鮮食べて充実しまくりの１日だった」と記し、沖縄・石垣島を訪れた様子を披露。ピンクのノースリーブのＴシャツにショートパンツのコーデで、ハンバーガーを食べたり、カヤックを楽しんだ