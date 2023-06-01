皇室ゆかりの美術工芸品を収蔵する「皇居三の丸尚蔵館」は１６日、全面開館する今秋以降、三つの記念特別展を連続開催すると発表した。会期は後日公表する。最初は「皇室の至宝―美いづるところ」と題し、日本美術を中心に皇室が守り継いできた名品を紹介する。続いて「国宝動植綵絵（どうしょくさいえ）いろどりの世界」では、江戸時代の絵師・伊藤若冲（じゃくちゅう）の代表作「動植綵絵」全３０幅を一堂に並べる。さら