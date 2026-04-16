＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。馬場咲希とルーキー櫻井心那が同組で日本時間午後11時26分にティオフ。ここから続々とスタートしていく。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る今大会の予選では日本勢組が3組もつくられた。古江彩佳と勝みなみ