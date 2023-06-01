【Amazon：REGZAテレビ「E670R」シリーズ セール】 セール期間：4月17日0時～4月29日23時59分 Amazonにて、REGZA（レグザ）の4K倍速液晶テレビ「E670R」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。 「E670R」は、レグザエンジン「ZR」を搭載した2025年モデル。地デジAIビューティが番組の気になるノイズを抑