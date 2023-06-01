昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が、プールで朝食を楽しむ家族ショットを披露した。１６日までにインスタグラムで「Ｆｌｏａｔｉｎｇｂｒｅａｋｆａｓｔ人生２回目のプールの中での朝ごはん」とつづり、プールに浮かぶ皿の中にびっしりと詰められた朝食の写真を投稿。「前回はグーちゃんが生まれる前に宮古島に行ったときに初フローティングしてて、楽しすぎてまたやってみたーこれ楽しみだった