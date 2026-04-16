すごい…！ 自分の家庭運営によっぽど自信があるのか。いわゆる“夫の愚痴大会”が嫌いなだけのか。でも、ほかのふたりには嚙みつかないんですよね…？ このママ友は一体なんなんだ!?>>【まんが】愛されマウントママ友の真相(ウーマンエキサイト編集部)