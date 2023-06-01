1996（平成8）年4月17日早朝、来日中のクリントン米大統領が東京・神宮外苑絵画館前の並木道をジョギングした。紺色のトレーニングウエアに黒いつばの帽子をかぶり、ジョギングシューズという姿。沿道を散策している人たちに時折手を上げながら、SPらとともに軟式野球場の外周約1キロのコース6周を走り抜いた。