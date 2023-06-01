小田急線のすべての駅で駅員が胸につける小型カメラが導入されました。そのワケは。16日朝の小田急線「代々木上原駅」。見回りをする駅員の胸元にみえるのは小型カメラです。小田急電鉄は16日から、小田急線の70あるすべての駅で、駅員がつける「ウェアラブルカメラ」を導入しました。背景にあるのが、客による迷惑行為「カスタマーハラスメント」や客同士のトラブル。胸に装着し、当時の状況を正確に記録することで適切な対応につ