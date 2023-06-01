【アトランチスの謎】 1986年4月17日 発売 1986年4月17日にサン電子が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「アトランチスの謎」が、本日で40周年を迎えた。 「アトランチスの謎」主人公の考古学者・ウィン（※画像提供：サンソフト） 【【社員がプレイ】アトランチスの謎をとけ！！実況プレイだ！】 本作は、主人公の考古学者ウィンを十字キーとジャンプ、ボン