日経平均株価が史上最高値を更新です。16日の平均株価は5万9518円34銭で取引を終了し、史上最高値を更新しました。アメリカとイランの協議が前進するとの期待から、ニューヨーク市場でハイテク関連の株価が上昇した流れを受け、東京市場でも半導体関連を中心に買い注文が広がりました。中東情勢をめぐる懸念が薄らぎ、投資家がリスクをとる姿勢を強めています。市場関係者からは、「6万円が視野に入りつつあるが、交渉の行方に不透