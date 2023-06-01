【SQUARE ENIX POP UP STORE】 開催期間：4月17日～5月10日 開催場所：東京都豊島区「池袋PARCO」 スクウェア・エニックスは、東京都豊島区にある「池袋PARCO」にて「SQUARE ENIX POP UP STORE」を4月17日より期間限定で開催する。開催期間は5月10日まで。営業時間は11時から21時。 「SQUARE ENIX POP UP STORE」は、スクウェア・エニックスのゲームシリーズ