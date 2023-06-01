【金曜ロードショー：「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」】 4月17日21時～22時54分 放送 日本テレビは、「金曜ロードショー」にてアニメ映画「劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』」を、本日4月17日21時から放送する。放送時間は22時54分まで。 「金曜ロードショー」では、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、3