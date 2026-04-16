ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１６日、予選２日目が行われた。この日は強風のため１Ｒから安定板装着、周回短縮（２周）でレースが行われた。清水愛海（２６＝山口）は５Ｒでイン逃げを決めると９Ｒは５コースからまくり差して２番手に浮上すると２Ｍさばいて抜け出し１着。２日目後半から３連勝とした。舟足に関しては「悪くないけど、良くもない」と控え目。ただ、その中でも「少し