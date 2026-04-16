■SP500新高値更新でも上昇しないVIX指数4月15日の米国市場では、SP500が新高値更新の7,026まで上昇、ナスダック総合も新高値を更新した。3月からの中東リスクで一旦は下落したものの、短期間で市場は回復し、新高値を更新した形だ。【こちらも】古河電工とフジクラが過去最高益、AIブームと株価の行方は?しかもこれほどの上昇を見せているにもかかわらず、高値更新時に見られるVIX（恐怖）指数の上昇が全く見られないのだ。