◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が「７番・遊撃」で先発し、決勝の２点二塁打で勝利に貢献した。紅林は集中していた。「ここまでチームに迷惑を掛けていたので…」と気合を入れたのは、１点を先制された直後の４回。２死一、二塁で１ストライクから西武・菅井の直球を振り抜き、左中間に逆転の２点二塁打を運んだ。２回の前打席では無死満塁で捕邪飛。「絶対に打