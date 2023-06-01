『サラリーマン金太郎』などで知られる漫画家・本宮ひろ志氏（79）の最新作『ぶんなぐり先生』のコミックス第1巻が17日に発売された。これにより、本宮氏が集英社から刊行している作品の紙版コミックス累計発行部数が1億部を突破した。【画像】懐かしい！ジャンプ名作『男一匹ガキ大将』大全集イラスト同氏は、集英社での初連載作となる『男一匹ガキ大将』を、1968年に創刊したばかりの「少年ジャンプ」（現「週刊少年ジャンプ