アイドルグループ・乃木坂46の田村真佑が、17日発売の『ヤングガンガン』No.09の巻末グラビアに初登場した。【写真】あざとかわいい女神…白肌輝く田村真佑グループの中心メンバーとして活躍する田村は、同誌で巻末グラビア6Pにわたって登場。透き通るような白い肌と飾らない等身大のグラビアを披露している。表紙＆巻頭グラビアは乃木坂46の池田瑛紗が務める。■田村真佑プロフィール生年月日：1999年1月12日出身地：埼玉県