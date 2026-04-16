「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ヤクルトが今季２度目の４連勝。６回３安打無失点の先発・松本健の後を受けたリリーフ３投手が無失点つないで、完封勝利を挙げた。今季はここまで１６試合で１２勝の内容は、１点差が４勝、２点差が５勝、３点差が１勝。僅差の試合をモノにしてきている。池山監督は「当然、自信にしていってもらえると思ってるので。こういうしびれたゲームの中で打った守ったっていうのが、