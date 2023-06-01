5月7日にメジャーデビューが決まっているアイドルデュオ「ROIROM」の本多大夢（25）が、CMに単独初出演することが16日、分かった。株式会社エス・エム・エスの「ナース専科転職」新CM、「はじめて後輩ができた編」に新人ナース役で出演する。同CMは17日からウェブで公開される。これまで先輩ナース役をヒコロヒー（36）が、後輩ナース役を齊藤京子（28）が務めてきた。2人は続投。本多は齊藤にとって初めてできた後輩で、一生懸