東京都内の「はしか」の感染者数が10年間で過去最多です。感染力が非常に強い「はしか」。主に空気感染で広まり、感染から10日ほどで発熱や発疹の症状がでて、肺炎などを起こすこともあります。都はきょう、今年に入ってからの都内の「はしか」感染者数が132人になったと発表しました。過去10年間で最多だった2019年の1年間の感染者数124人をすでに上回った形です。感染者のうち、10代から30代が9割近くを占めているということです