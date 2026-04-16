アメリカのヘグセス国防長官は、イランの最高指導者・モジタバ師について、「負傷しているが、生存しているとみられる」との認識を示しました。アメリカヘグセス国防長官「（モジタバ師は）生存しているとみられ、負傷して顔に傷を負っているが、状態に変化はない」ヘグセス国防長官は16日、イランの最高指導者・モジタバ師について、このように話し、「生存している」との認識を示しました。モジタバ師は、アメリカとイスラエル