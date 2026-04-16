○ ヤクルト 2 − 0 DeNA ●＜5回戦・神宮＞16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と辻発彦氏が、3回に失点に繋がる落球をしたDeNA・ヒュンメルの守備について言及した。2番・レフトでスタメン出場したヒュンメルは、初回サンタナの放ったレフトフライをダッシュしてギリギリでキャッチしたが、0−1の3回二死二塁の場面では、岩田幸宏が放ったレフトフライを落球。二塁走者・オスナの