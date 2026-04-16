広島市で男性が何者かに液体をかけられ、近くにいた2人を含む3人が重軽傷を負いました。現場は、広島市安佐南区の複数の店舗が集まる一角です。午後5時半ごろ、「男性が見知らぬ人物にオレンジ色の液体を顔にかけられた。目が開かない」と消防に通報がありました。消防によりますと、通報者の女性は叫び声を聞き、60代の男性が液体をかけられ、うずくまっているのを発見したということです。男性は目の強い痛みを訴え、重傷の見込