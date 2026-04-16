警察官に取り押さえられる男。近くには、30センチほどの刃物が落ちています。昼間の街中で、一体、何があったのでしょうか。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、無職の袖山修容疑者（77）。警察などによりますと、袖山容疑者はきょう午前、新潟市のベーカリーで、女性店員（20代）に刃物を突きつけ、「金を出せ」などと脅迫した疑いがもたれています。女性店員は抵抗した際、首や左手にけがをしました。袖山容疑者は「反省しています