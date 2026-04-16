アメリカとイランの2回目の協議開催に向けて、仲介国パキスタンも含めた調整が活発化しています。アメリカのニュースサイト、アクシオスは15日、バンス副大統領らがパキスタンを通じイラン側とやりとりを続けていて、「戦闘終結への枠組み合意に近づいている」と伝えました。ホワイトハウスのレビット報道官は協議の場所について前回と同じくパキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの見通しを示しました。また、仲介役を務