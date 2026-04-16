ドイツのフランクフルト空港に駐機するルフトハンザの航空機＝16日、フランクフルト（AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツ航空大手ルフトハンザグループは16日、イラン情勢の影響で高騰する燃料費や相次ぐストライキへの対応として、子会社シティラインの旧型機27機の運航を18日から停止すると発表した。シティラインの運航全体を終了する可能性もあるとして、従業員に対してグループ内での継続雇用の条件を提示した。シティライ