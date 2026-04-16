◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手が１６日、出場選手登録を抹消された。プロ２１年目は投手コーチ兼任で迎え、３月２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）で通算１０００奪三振を達成。ここまで２試合に登板し、１ホールド、防御率４・５０だった。０５年ドラフト同期の岸田護監督は「中継ぎはグルグルと回っていくものなので。下で頑張っている投手もいますし」と説明。