１４日（日本時間１５日）にドジャースタジアムで開催された「ドジャース−メッツ」戦で、ドジャースの山本由伸投手が先発。八回途中１失点の快投でチームに連勝を呼び込んだ。四回には空中を高く飛ぶアクロバティックなフィールディングを見せ、現地実況も思わず「マトリックス！」と大興奮。ＭＬＢ公式ＳＮＳも驚きを伝えた。四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へト