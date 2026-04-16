アメリカのヘグセス国防長官はイランとの戦闘終結に向けた協議で、合意に達しない場合に備えて攻撃再開の準備を整えていることを強調し、イラン側に改めて合意を迫りました。アメリカヘグセス国防長官「我々はバンス副大統領が主導する協議による平和的な解決を望むが、必要であれば強硬な手段も辞さない。イラン側には賢明な判断を強く促す」ヘグセス国防長官は16日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「合意に応じない