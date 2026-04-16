京都の死体遺棄事件について、南丹市の安達結希くんの遺体が見つかった場所の近くから中継です。現場近くの山林です。結希くんが遺体で発見されて3日がたちますが、16日もこの場所には警察官の姿がありました。昼過ぎには何かを捜索していたのでしょうか、棒のようなもので草をかき分ける様子が確認できました。そして、この現場に関する新たな情報が入ってきました。警察によりますと、逮捕された父親の安達優季容疑者が、この山