巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）が１６日の阪神戦（甲子園）に８回の右翼守備から一軍初出場。直後９回のプロ初打席は空振り三振に終わり、悔しさの残るデビュー戦となった。皆川は１点リードの９回一死二塁のチャンスで打席に立つも、相手５番手・モレッタに空振り三振に仕留められた。試合後には「自分のスイングができなかった」と唇を噛んだが「自分のスイングをさせてくれなかったバッテリーの配球だったり