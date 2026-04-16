連合は、衆議院選挙の直前に結党した中道改革連合について、所属する組合員の「十分な理解を得られないまま選挙戦に突入せざるを得なかった」などとする衆院選の総括素案を発表しました。連合はこれまで、立憲民主党と国民民主党を支援してきましたが、2月におこなわれた衆院選の直前に、立憲は公明党と合流して中道改革連合を結成しました。これについて、連合がまとめた衆院選の総括素案では、「連合は、中道に対する組織内の十