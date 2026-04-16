【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は一進一退の展開となり、午前10時現在は前日比7.27ドル安の4万8456.45ドルを付けた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から、売り買いが交錯した。