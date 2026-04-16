プレゼントへの酷評を引きずり、すっかりトーンダウンしたひでおは、なつこへのそっけない態度で周囲を困惑させた。【映像】元グラドルに面と向かってキレる「ごくせん」俳優（実際のシーン）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた