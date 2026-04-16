メ～テレ（名古屋テレビ） 能登半島地震の被災地の観光を盛り上げようと、愛知県稲沢市のマスコットキャラクターの砂の像が石川県七尾市に作られました。 全国有数の温泉街、七尾市の和倉温泉のお祭り会館で披露されたのは、石川県のクリエイター、古永健雄さんと稲沢市出身の近藤英樹さんが制作した砂の像です。 砂の像の高さは2.5メートル、和倉温泉のご当地キャラ「わくたまくん」と稲沢市