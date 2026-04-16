お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上と２０２２年７月に結婚した妻・いとくとら（読み・いくら）が、愛犬と夫との３ショットを公開した。１６日までにインスタグラムを更新し「くむが乗り気じゃなさすぎて載せるか迷ってた写真、、笑」と愛犬を中心に密着ショットを投稿したが、肝心の愛犬が気が進まないような表情をしている写真を２枚アップした。この投稿には「めちゃわろた」「くむの虚無」「ノリ気じゃなさすぎる」