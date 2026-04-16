2016年の熊本地震から10年。地元・熊本を拠点に活動しているスザンヌさん（39）の新たな挑戦とその思いを取材しました。2015年に熊本に戻ったスザンヌさんは、タレント活動をしながらカフェ経営などを行っていました。しかし、2016年に起きた熊本地震がきっかけでカフェを閉店することになったといいます。そんなスザンヌさんは、2025年に70年続いていた旅館『龍栄荘』をリノベーションし、カフェが併設された旅館『KAWACHI BASE -