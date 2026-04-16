【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、相手DFをハメた“一瞬の動き”バイエルンのFWハリー・ケインが、圧巻のテクニックでレアル・マドリードの守備網をこじ開けた。怪物ストライカーが見せた、“一拍”が絶賛されている。バイエルンは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝セカンドレグでレアル・マドリードと対戦。ケ