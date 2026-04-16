じゃあ、代わりに寝かしつけてくれ…あなたが家事育児に協力してくれないから！ 寝落ちしちゃうくらい疲れてるんですよ!!さらに、しれっと約束を破って出張に行くと言い出して…!?>>【まんが】夫に「仕事辞めれば」と言われました(ウーマンエキサイト編集部)