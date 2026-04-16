女優でタレントの森尾由美（59）が、16日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・00）にゲスト出演し、代表作のTBS系ドラマ「大好き！五つ子」シリーズを振り返った。同局の昼ドラ「愛の劇場」の人気シリーズで、99年にスタート。11年間、全11シーズンが放送される大人気シリーズとなった。40年に及ぶ「愛の劇場」のフィナーレを飾ったのが、同シリーズだった。森尾が演じたのは、五つ子の母親