「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）巨人が阪神に２試合続けて接戦を競り勝って連勝。４番・ダルベックが復調気配を見せる自身初の猛打賞を記録した。復調の裏には阿部監督の存在がある。１５日の同戦が雨天中止になると、室内練習場で指揮官から出場３試合で安打のなかった４番へ助言が送られた。その翌戦で先制３ランを含む３安打３打点と大暴れ。チームの勝利に貢献した。試合後の阿部監督は「いやいや何も言って