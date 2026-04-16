トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は16日、クラブの公式『X』を更新。イングランド代表MFジェームズ・マディソンとウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールがトレーニングに復帰した様子を投稿した。今シーズンのスパーズは、プレミアリーグで大不振に陥っており、すでに2度にわたり監督交代。前節からロベルト・デ・ゼルビ監督が率いているものの、初陣は敵地でサンダーランドに0−1で敗戦。32試合が消化したリーグ戦で