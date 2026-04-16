巨人は１６日の阪神戦（甲子園）で接戦を制し４―３で勝利。杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は、先発で６回７安打３失点と粘投した田中将大投手（３７）を「粘ってたね、よかったです」と褒めたたえた。田中将は初回３点の援護をもらったが、直後に４番・佐藤輝の２ランを浴びた。４―２とリードした５回には一死から３連打を許して満塁のピンチを背負うと、中野に左犠飛を打たれて１点差に詰め寄られたが後続を断ち切った。