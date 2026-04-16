◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手が１点リードの７回から２番手で登板。１回無安打無失点の好リリーフで先発・田中将の日米通算２０２勝目の権利を守り抜き「将大さんの勝ちを消さずに行けたのがよかった」とうなずいた。まずは先頭の小幡を中飛に仕留めて１アウト。１死からは前回１４日に一時逆転打を浴びた代打・高寺と再び対戦し、二ゴロに抑えた。続く近本には四球を与えたが、